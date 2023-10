Le Mali annule la reprise des vols d'Air France

Après deux mois de suspension, Air France avait annoncé mardi, la reprise de la desserte du Mali à partir de vendredi. C’était sans compter la réaction des autorités maliennes. Elles ont décidé d’annuler l’autorisation donnée à la compagnie aérienne française.

Et pour cause, elle aurait été obtenue sans consultation de la hiérarchie. Le relance de la ligne Bamako- Paris-Charles de Gaulle à compter du 13 octobre devait se faire avec un avion et des équipages de la compagnie portugaise EuroAtlantic Airways". Avec trois vols par semaines.

Air France avait suspendu le 7 août ses vols à destination du Mali et du Burkina Faso après la fermeture de l'espace aérien du Niger , après le coup d'État contre Mohamed Bazoum le 26 juillet. Une décision qualifiée de "manquement notoire" aux termes de l'autorisation d'exploitation accordée à la compagnie. Elle a été annulée par Bamako 4 jours plus tard.