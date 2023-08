Air France prolonge la suspension de ses vols vers le Mali et le Burkina

Air France a prolongé "jusqu'au 18 août inclus" la suspension de ses vols de et vers Bamako et Ouagadougou "à la suite du coup d’État au Niger et en raison de la situation géopolitique dans la région du Sahel", a-t-on appris vendredi auprès de la compagnie.

Le transporteur avait annoncé lundi une suspension de ses vols à destination du Mali et du Burkina Faso jusqu'à vendredi inclus, peu après la fermeture de l'espace aérien du Niger voisin.

Les autorités maliennes et burkinabè ont apporté leur soutien aux auteurs du coup d'État au Niger du 26 juillet. Les pays ouest-africains de la CEDEAO ont donné jeudi leur feu vert à l'usage de la force pour rétablir le président Mohamed Bazoum renversé, sans toutefois exclure la voie diplomatique pour résoudre la crise.

La fermeture de l'espace aérien nigérien contraint les compagnies à effectuer de larges détours pour rallier l'Europe, allongeant les temps de vols.

Air France dit être "en lien avec les autorités françaises" pour suivre "en permanence l’évolution de la situation géopolitique des territoires desservis et survolés par ses appareils" et rappelle que "la sécurité de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue".