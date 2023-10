Présidentielle en Egypte : al-Sissi en campagne pour sa réélection

La présidentielle en Egypte a été avancée du 10 au 12 décembre 2023 et les partisans d’Abdel Fattah al-Sissi sont déjà mobilisés. Le camp présidentiel doit rassurer la population face à la grave crise économique que le pays traverse depuis quelques années, avec une inflation à 40%.

"En ce qui concerne l'aspect économique, nous cherchons principalement à relocaliser l'industrie, à réduire les importations et à augmenter les exportations. Nous nous concentrerons sur tous ces points lors de la prochaine étape", a déclaré Mahmoud Fawzi, chef de la campagne électorale du président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi.

Abdel Fattah al-Sissi se présente pour un troisième mandat, le dernier autorisé par la Constitution. En 2014 et en 2018, il l’avait emporté avec 96 % et 97 % des voix face à une opposition quasi-inexistante. Pour défendre son bilan, il affirme avoir vaincu le terrorisme et fait du développement du pays une priorité.