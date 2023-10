Les artistes africains bienvenus en France, rassure Emmanuel Macron

Il y a quelques jours, une directive administrative française demandait de cesser toute collaboration artistique avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali, où les services consulaires ont été fermés.

Face à la vague de critiques, le gouvernement français avait assuré que la France continuera d’échanger avec des artistes africains. Une position réitérée par Emmanuel Macron.

"On a accueilli, on accueille et on continuera d'accueillir de nombreux artistes et je veux ici lever toute ambiguïté ou faux procès: la France est un pays qui est fier de permettre à des artistes de tout pays africain de créer, d'inventer, de chercher, de comprendre le monde, de penser la démocratie et nous continuerons d'accueillir, de protéger les créateurs, les artistes, les étudiants, les entrepreneurs en se plaçant au-delà de toutes les controverses et en mettant la culture, l'intelligence et l'appétit de démocratie et d'inventivité au coeur de cette relation", a déclaré le président français.

Emmanuel Macron s’exprimait lors du forum Creation Africa qui se tient à Paris. Un évènement dédié à la scène créative du continent.

Depuis le début de sa présidence, le chef de l'Etat a tenté de mettre l’accent sur les relations avec les sociétés civiles africaines, avec une approche moins militaire. Il avait même assuré que la Françafrique était morte.

"Quand on parle de l'Afrique et de la France, on a tendance à parler très souvent des sujets de sécurité en oubliant que la France a été parmi bien souvent les rares pays qui sont allés à la demande d'Etat africains pour lutter contre le terrorisme, mais on regarde en quelque sorte cette relation avec les oripeaux du passé et des choses dont on est en train de sortie. Et c'est un long travail, je peux vous en parler en connaissance de cause, mais ce qui se passe aujourd'hui c'est le fruit d'une petite révolution intellectuelle, culturelle, qu'on mène avec plusieurs d'entre vous depuis maintenant six ans", a expliqué Emmanuel Macron.

Mais difficile cependant de masquer ce que certains considèrent comme un échec de la politique française au Sahel. Avec notamment les tensions diplomatiques de la France avec certains pays du continent comme le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Niger.

Pour de nombreux observateurs en effet, Paris n'a pas vu ou n’a pas voulu voir les évolutions en cours sur le continent. Et le pays voit donc sa puissance et son influence se réduire en Afrique.