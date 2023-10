L'Angola dispense les ressortissants de 98 pays de visa touristique

L'Angola vient de rejoindre la liste des pays africains autorisant l'entrée sans visa.

Selon le décret présidentiel numéro 189/23 du 29 septembre 2023, les ressortissants de plus de 90 pays pourront bénéficier d'une exemption de visa touristique, pour un séjour de 30 jours maximum par entrée et de 90 jours maximum par an.

Cette résolution intervient alors que le pays d'Afrique australe explore différentes stratégies pour stimuler son secteur touristique.

Pas moins de quatorze pays africains figurent sur la liste des pays pouvant bénéficier de l'exemption de visa.

Il s'agit de la Tanzanie, de l'Eswatini, du Maroc, du Lesotho, du Rwanda, du Zimbabwe, de la Guinée équatoriale, du Botswana, de Madagascar, du Malawi, de Maurice, des Seychelles, du Cap-Vert et de l'Algérie.

Les Sud-Africains n'ont plus besoin de visa pour l'Angola depuis le 1er décembre 2017, date à laquelle un accord d'exemption réciproque de visa d'entrée a été signé entre les deux nations.

Seuls cinq pays africains à savoir les Seychelles, le Mozambique, le Rwanda, les Comores et Madagascar offrent un accès sans visa ou des visas à l'arrivée aux citoyens de tous les pays africains.