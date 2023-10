Maroc : Mélenchon appelle la France à "tourner la page de l'arrogance"

Jean-Luc Mélenchon a appelé mercredi la France à tourner la page de l'arrogance, lors d'une visite au Maroc dans les zones touchées par le séisme du 8 septembre dernier.

À Amizmiz, au sud de Marrakech où de nombreux rescapés sont installés dans des tentes, le leader de la France insoumise, a appelé Paris a tiré des leçons d'efficacité, de discipline et d'entraide prônée par la population marocaine. Le Maroc s'en est sorti admirablement, a -t-il souligné en faisant allusion à la polémique sur le refus de l'aide française par le Royaume.

Cette visite intervient alors que les relations entre Paris et Rabat sont au point mort.

La tournée marocaine du leader des insoumis devrait le conduire après Marrakech, à Rabat, Casablanca et enfin Tanger, sa ville natale. Plusieurs rencontres sont prévues avec des leaders politiques et des mouvements de gauche marocains et français.

À Amizmiz, dans le Haut-atlas, où il s'est rendu mercredi, Jean-Luc Mélenchon a pu assister à la reprise des cours sous les tentes. Le tremblement de terre qui a frappé la région de Marrakech a fait près de 3 000 morts.