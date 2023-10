Égypte : des partisans célèbrent la candidature d'Al-Sissi

Le président égyptien, au pouvoir depuis qu'il a renversé l'islamiste Mohamed Morsi en 2013, a sans surprise, décidé de briguer un 3e mandat, le dernier selon la constitution.

Feux d’artifice et écran géant, les partisans d’Abdel Fattah al-Sissi, ont mis les petits plats dans les grands lundi, pour accueillir l’annonce de sa candidature à la présidentielle de décembre.

" En tant qu'Égyptiens, nous sommes unis et reconnaissons les efforts considérables déployés par le président et les changements significatifs qui se sont produits au cours de la période précédente. Bien entendu, pour que le processus de développement se poursuive, nous espérons que le président Abdel Fattah el-Sissi sera à nos côtés et que l'Égypte restera, si Dieu le veut, l'un des meilleurs pays du monde sous sa direction.", a déclaré Hassan Hejab, partisan d'Al-Sissi.

Ça c’est pour le futur. En attendant, le pays des pharaons fait face à une situation socio-économique difficile avec une inflation à 40% et une dévaluation de 50%. Samedi, Al-Sissi a prévenu les 105 millions d'Égyptiens qu’il fallait qu’ils fassent des sacrifices. Signe que le ciel est loin de se dégager.