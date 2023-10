Afrique : l'influence russe en forte progression ?

Les nombreuses vies d’Evgueni Prigogine, l'ex-chef du groupe Wagner, ont pris brutalement fin le 23 août.

Moins d’un mois plus tôt, Vladimir Poutine avait déclaré à Saint-Pétersbourg au sommet Russie-Afrique qu’il était urgent de lutter contre le néo-colonialisme entretenu par des pays occidentaux. La disparition de Prigogine a-t-elle compromis les plans de la Russie pour le continent africain ? Des experts se prononcent sur la question.

"Prigogine était un Directeur général en soi, ce qui signifie que l’organisation fonctionnait indépendamment de lui et toute l’infrastructure autour de cette organisation, pour laquelle l’Afrique est un élément clé en termes de financement, de blanchiment d’argent et d’autres facteurs. Toute l’infrastructure est donc toujours en place" a souligné Yan St-Pierre, groupe de réflexion sur les cercles de l’Est.

En 2022, Moscou avait dépassé Pékin en tant que principal fournisseur d’armes en Afrique. Cependant, il représente moins d' 1 % des investissements directs étrangers sur le continent. À l’heure des coups d’état, les cibles de la Russie sont-elles purement géopolitiques ?

"Une grande partie de ce que la Russie et Wagner ont fait au cours des deux dernières années a été, pour dire les choses grossièrement, de pointer la France. Et je pense que la France a été sa cible principale. Elle a donc ciblé les anciennes colonies françaises en Afrique. Et cela a fonctionné étonnamment bien. Cependant, la Russie n’investit pas vraiment. Le pays ne fournit pas d’aide au développement. Il ne fournit pas d’aide humanitaire" explique Pauline Bax, d'International Crisis Group.

En réduisant l'influence de l’Occident, Moscou gagne un soutien considérable sur la scène internationale. Avec 54 voix à l'Assemblée générale de l'ONU, les pays africains constituent l'un des blocs régionaux les plus forts.