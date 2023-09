Kaïs Saïed : "Le nom de la tempête Daniel choisi par le mouvement sioniste"

Lors d’une réunion ministérielle, le président Tunisien Kais Saïed s’est livré à un étrange réquisitoire contre l'influence du "mouvement sioniste mondial" notamment sur les raisons de l’appellation de la tempête Daniel qui a récemment ravagé la Libye voisine:

"Concernant la tempête Daniel, ils n'ont même pas pris la peine de s'interroger sur l'origine de cette appellation. C'est qui Daniel? C'est un prophète hébraïque", déclare le président tunisien Kaïs Saïed dans une vidéo lors d'une réunion avec son Premier ministre Ahmed Hachani et des membres de son gouvernement. "Personne ne s'est demandé pourquoi le nom Daniel a été choisi ? C'est une autre question. Parce que le mouvement sioniste s'est infiltré. Et l'intellect et la pensée ont été principalement touchés, nous sommes entrés dans un état de coma cognitif. D'Abraham à Daniel, c'est très clair", ajoute-t-il.

Le président Kaïs Saïed avait réfuté en mai toute allégation d'antisémitisme d’État en Tunisie, après une fusillade meurtrière perpétrée par un gendarme aux abords de la synagogue de la Ghriba sur l'île de Djerba.