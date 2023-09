USA : l'exposition "Museum of Failure" célèbre l'échec

Le Museum of Failure ouvre ses portes à Washington. Cette exposition présente plus de 150 produits qui n'ont pas connu le succès escompté. Flops d'envergure mondiale réunis pour célébrer l'échec.

"L'objectif de l'exposition est d'engager une conversation autour de l'échec, de le déstigmatiser, et, dans une certaine mesure, de l'accepter et de comprendre qu'il s'agit d'un élément très important. Si nous voulons innover et résoudre de grands problèmes dans le monde, nous allons devoir prendre des risques et essayer des choses différentes.'', explique Johanna Guttmann, organisatrice de l'exposition Museum of Failure.

Les échecs sont en fait un bien meilleur professeurs que les succès, nous apprenons beaucoup des échecs et nous les considérons comme faisant partie de la vie et de notre chemin vers l'innovation et le succès".

Du slogan qui prône l’échec de l'Amérique aux steaks de Trump, en passant par des préservatifs en spray, le choix des objets fait débat.

"Les produits que nous exposons comme des exemples d'échecs découlent de choix bien sur subjectifs, discutables, mais il s'agit de engager la conversation; le débat. C'est pourquoi nous nous amusons avec ce sujet, nous voulons le débarrasser de l'image négative qui lui est associé . Je pense que le facteur ludique rend l'exposition beaucoup plus attrayante", a déclaré Johanna Guttmann.

Des entreprises ou des personnes qui ont échoué sont mises en lumière pour mieux vendre dans un univers placé sous le joug des réseaux sociaux.

"Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense qu'il est plus difficile d'échouer. Je pense que les gens ont l'impression que leurs échecs sont en quelque sorte amplifiés sur les réseaux sociaux. Et cela vous suit en quelque sorte et cela peut sembler plus significatif que ça ne l'est en réalité.", affirme Johanna Guttmann.

L'exposition itinérante, qui a vu le jour en Suède en 2017, s'est enrichie depuis.