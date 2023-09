Les Gabonais espèrent une amélioration de l’économie

Quelques jours après le coup d’Etat, la vie au Gabon, et en particulier dans la capitale Libreville, semble avoir retrouvé son calme. Alors que le général Oligui Nguema s’attèle à former un gouvernement de transition, les Gabonais espèrent que ce changement à la tête du pays va être bénéfique.

Après 55 ans de règne de la famille Bongo, accusée notamment de détournement de fonds, la situation économique du Gabon est au centre des préoccupations des habitants.

"Le parti en place au pouvoir, le PDG (Parti démocratique gabonais), a passé son temps à piller le pays. Lesquels dirigeants ont passé leur temps à piller le pays. Le gouvernement a passé son temps à piller le pays. Vous voyez ? Donc ce qui fait que les militaires puissent s’imposer, prendre le pouvoir, et on salue ce coup d’Etat qu’il y a eu. Tout le peuple gabonais salue le coup d’Etat qu’il y a eu et maintenant espère du général Oligui et de son nouveau gouvernement, relancer le pays, relancer l’appareil économique du pays", espère Fabrice Ango, qui habite Libreville.

Le coup d'Etat a été mené par des militaires qui ont rapidement suscité le ralliement de l’opposition et de la population gabonaise. Après que Brice Oligui Nguema a promis de libérer les prisonniers d’opinion, plusieurs personnes comme des militants des droits humains ont été remis en liberté mardi.

"Ça se passe tranquillement, la vie a repris son train. Tout se passe bien. Par rapport à avant, les gens sont heureux. Les gens ne sont plus nerveux. Les gens se sentent libres", explique Jim Poussiengui,, vendeur dans un marché de la capitale.

"Personnellement, j’aimerais bien que le nouveau gouvernement puisse prendre soin d’abord de nos pères et nos mères, et nous donner aussi de l’emploi, des métiers. Nous voulons travailler. On ne veut plus errer dans les villes comme ça. On veut travailler", explique Waren Long, qui habite Libreville.

Le Gabon, compte parmi les pays les plus riches du continent africain grâce principalement à son pétrole.