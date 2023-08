Afrique du Sud : au moins 73 morts dans l'incendie d'un immeuble

Au moins 73 personnes ont trouvé la mort dans un incendie nocturne qui a ravagé un immeuble délabré de cinq étages à Johannesburg, où vivaient des sans-abris, ont annoncé jeudi les services d'urgence. Alors que plusieurs personnes ont été blessées.

L'incendie a été éteint et les pompiers poursuivaient les recherches dans l'immeuble sinistré. Le bâtiment est situé dans une zone défavorisée de l'ancien quartier des affaires du centre économique de l'Afrique du Sud

"64, les morts que nous avons retrouvés sur les lieux de l'incident. Ensuite, 43 personnes ont été blessées, traitées sur place pour inhalation de fumée et blessures modérées. Ces personnes sont donc modérément blessées. La plupart d'entre elles pourraient sortir de l'hôpital", a expliqué Robert Mulaudzi, porte-parole des services de gestion des urgences de Johannesburg.

La cause du drame n'a pas encore été élucidée. Mais un éclairage à la bougie est mis en avant.

"Nous nous dirigeons vers le bâtiment, comme je l'ai dit plus tôt, étage par étage, pour être sûrs de nettoyer tous les étages. Ensuite, dès que nous aurons terminé, nous remettrons la scène à la police sud-africaine pour qu'elle poursuive son travail.", a déclaré Robert Mulaudzi.

Plusieurs personnes étaient coincées dans l’immeuble lorsque l’incendie s’est déclaré. Le bâtiment était occupé de manière illégale.

"En fait, le bâtiment lui-même ? Ce qu'il faut souligner pour nos téléspectateurs, c'est qu'ils doivent avoir l'image d'un quartier informel à l'intérieur d'un bâtiment. Par conséquent, le risque d'être piégé à l'intérieur de ce bâtiment est beaucoup plus élevé à cause des cloisons et de tout ce qu'ils utilisent pour créer ces structures. C'est pourquoi nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas d'autres corps coincés dans cette zone", a expliqué Robert Mulaudzi, porte-parole des services de gestion des urgences de Johannesburg.

En juin, deux enfants de moins de dix ans qui étaient enfermés dans un appartement, sont morts dans l'incendie d'un immeuble délabré de Johannesburg.