RDC : Zéro Polemik, le festival du rire qui prône la paix

A Bukavu en RDC, le rire est mis à contribution pour garantir la paix et la cohésion sociale. C’est d'ailleurs le défi que s'est fixé le Festival Zéro Polemik.

Des artistes humoristes venus de divers pays du continent ont donc prêché la paix et le vivre-ensemble aux populations de cette localité du Sud-Kivu, dans une région des Grands-Lacs en proie à l’instabilité.

'' C’est un festival de cohésion social qui prône de l’éducation par le divertissement, c’est a dire que nous pensons qu’il est possible d’éduquer a travers les rires, d’éduquer à travers les divertissements et c’est pourquoi chaque année maintenant depuis 6 ans, nous nous retrouvons autour du rire avec le publique de Bukavien, et aujourd’hui encore cette fois une Edition d’été nous voici on s’est retrouvé encore et pour rire au rythme de même thématiques au rythme des même objectifs et tant attendu que l’humour reste aujourd’hui un des facteur clés de développement même et surtout un socle, le facteur de la cohésion sociale.'', a expliqué Joyeux Bin Kabojdo, Directeur du festival.

L’humour comme vecteur de paix. Les artistes ont su trouver les mots pour coller au plus près de cette attente.

''Exactement, exactement parce que, non seulement l’humour permet d’aborder certains sujets pertinents de la vie, et faire passer un message entre temps bien sûr c’est un message ou on en rigole mais ça pousse quand même les gens en réflexion, du coup je pense que quelque part ça aiderait vraiment à réveiller les gens à comprendre que il y a un problème à certains endroits suivant les messages bien sûr, et bien sûr comme je dis toujours différemment de reportages, l’humour a comme travail de faire sortir le coté pétunant du problème et tout.'', a déclaré Évelyne Mulashe, Humoriste.

L'artiste ivoirien Boukary, de son vrai nom Kouamé Gilles Romuald, a joué sa partition. Faire oublier aux populations les maux qui gangrènent leur quotidien

'' Je me dis que tout le monde est conscient les problèmes ne sont pas bons, donc chacun a en lui la paix, et donc à travers mon métier je prône plus la joie, la joie qui vis avec la paix parce que c’eux qui vient dans le publique pour ne pas parler de tel ou tel autre partie, tous ceux qui se retrouvent au spectacle de Boukary, rient ensemble on se salue on tombe sur l’autre sans savoir de quel tendance politique on est, donc moi je prône la paix.'',

La 6e édition Festival Zéro Polemik a vécu. Rendez-vous en 2024 pour la 7e bougie.