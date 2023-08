Soudan : Al-Burhane accuse les FSR de "semer le chaos"

A l'occasion de l’anniversaire de la création des Forces armées soudanaises, le commandant général Abdel Fattah Al-Burhan a accusé les Forces de soutien rapide (FSR) de semer le chaos et de créer des tensions politiques et des crises économiques, en falsifiant les faits et en ayant recours à la corruption : "Comment peut-on instaurer la démocratie en perpétrant des crimes de guerre, tels que ceux qui ont été commis à Khartoum, El Geneina, Kutum, Tawila, Sorba, Suleia, Munawashi, Kass et dans tous les endroits où les rebelles ont posé le pied depuis leur mutinerie qui a mal tourné".

Dans cette allocution enregistrée et diffusée par l'armée sur les réseaux sociaux, le général Al Burhan a renouvelé l'engagement de l'armée à soutenir "les choix du peuple soudanais et son droit légitime à un État où la loi, la démocratie et les institutions prévalent".

Depuis le 15 avril, le Soudan est le théâtre d'affrontements meurtriers entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des FSR dans la capitale Khartoum et dans d'autres régions.

Selon le ministère soudanais de la Santé, ces affrontements ont fait au moins 3.900 morts, et déplacé plus de quatre millions de réfugiés soudanais, selon l'ONU.