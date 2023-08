Niger : l'ONU s'inquiète des conditions de détention de Bazoum

L’Organisation des nations unies préoccupée par le sort de Mohamed Bazoum, renversé par un coup d’Etat. Deux semaines après avoir été renversé par un coup d'État militaire et assigné à résidence, le président déchu du Niger vit dans des conditions de plus en plus difficiles. Il est détenu avec sa femme et son fils au palais présidentiel.

"Nous sommes au courant des récentes informations selon lesquelles le président du Niger, Mohamed Bazoum, et sa famille vivent sans électricité, sans eau, sans nourriture et sans médicaments, et je peux dire ce qui suit : Le Secrétaire général est très préoccupé par les conditions de vie déplorables dans lesquelles vivraient le président Bazoum et sa famille, qui continuent d'être détenus arbitrairement par des membres de la Garde présidentielle au Niger.

Le Secrétaire général réitère son inquiétude concernant la santé et la sécurité du Président et de sa famille et appelle une fois de plus à sa libération immédiate et inconditionnelle et à son rétablissement en tant que chef d'État.

Le Secrétaire général est également alarmé par les informations persistantes faisant état de l'arrestation de plusieurs membres du gouvernement. Il demande d'urgence leur libération inconditionnelle et le strict respect des obligations internationales du Niger en matière de droits de l'homme.’’, a expliqué Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations unies.

L’appréhension est grande concernant le sort de Mohamed Bazoum alors qu’une intervention militaire de la CEDEAO au Niger est imminente.