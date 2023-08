Niger : les USA soutiennent les décisions de la CEDEAO

Le retour à l’ordre constitutionnel au Niger était une nouvelle fois au centre d’un sommet jeudi à Abuja, au Nigeria, des dirigeants de la communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest. Dans cette optique, le bloc régional peut compter sur les Etats-Unis entre autres.

Soutien exprimé jeudi par le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Alors même que s’achemine vers une intervention militaire pour ramener Mohamed Bazoum au pouvoir à Niamey.

"Comme vous le savez, la secrétaire d'État adjointe, madame Nuland, vient de se rendre au Niger. Elle a eu l'occasion de s'entretenir directement avec les chefs militaires qui ont entrepris cette action et leur a fait comprendre qu'il était impératif de rétablir l'ordre constitutionnel et qu’ils couraient des risques s'ils ne le faisaient pas. La CEDEAO, l'organisation qui rassemble les pays d'Afrique de l'Ouest, joue un rôle de premier plan pour faire comprendre l'impératif du retour à l'ordre constitutionnel, et nous soutenons vivement le leadership et le travail de la CEDEAO dans ce domaine", a déclaré le secrétaire d'Etat américain.

Le chef de la diplomatie américaine plaide pour une "résolution pacifique de la crise".

Ces derniers jours, Washington a prévenu que l'usage de la force militaire devait être un dernier recours, et que la diplomatie restait la meilleure façon de résoudre cette crise.

Antony Blinken a également exprimé de nouveau son inquiétude pour la santé du président renversé Mohamed Bazoum, avec qui il a parlé par téléphone une dizaine de fois depuis le coup d'Etat du 26 juillet.

"Nous nous inquiétons pour lui, sa famille, sa sécurité et sa santé", a-t-il dit.

"Nous avons indiqué aux dirigeants militaires que nous les tiendrons responsables de sa sécurité et de sa santé", a-t-il dit.