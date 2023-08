Niger : l'ex-émir nigérian de Kano rencontre les putschistes

L'un des chefs traditionnels et religieux les plus en vue d'Afrique de l'Ouest s'est rendu mercredi à Niamey, la capitale du Niger, pour rencontrer les putschistes.

La visite de l'ancien émir de Kano, Sanusi Lamido Sanusi, intervient un jour avant un sommet régional de la CEDEAO jeudi au Nigeria pour déterminer la réponse du bloc au non-respect par la junte nigérienne de son délai de libération du président Mohamed Bazoum.

Sanusi, un chef spirituel soufi respecté et ancien gouverneur de la Banque centrale nigériane, a pu rencontrer le chef du coup d'État, le général Abdourahamane Tchiani, ancien chef de la garde présidentielle de Bazoum. Ce qui a été discuté n'a pas encore été divulgué.

La nouvelle junte militaire nigérienne a pris des mesures ces derniers jours pour s'installer au pouvoir et a rejeté les efforts internationaux de médiation, empêchant un jour plus tôt les émissaires de l'Union africaine, des Nations unies et de la CEDEAO de se rendre au Niger.