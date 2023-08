Niger : des étudiants manifestent leur soutien au coup d'Etat

A Niamey, une centaine d’étudiants nigériens ont protesté contre les sanctions et menaces d’intervention militaire de la France et de la CEDEAO dans le pays.

"Je voudrais lancer un appel aux médias et même au peuple nigérien pour qu'il comprenne que ce que fait la CEDEAO ou la communauté internationale n'est rien d'autre que de l'intimidation et que nous ne croyons même pas à cela (intervention armée, ndlr). Tout ce que les gens ont à faire, c'est de garder leur esprit nigérien vivant et c'est ce qui nous sortira de cette intimidation", a déclaré Karimou Soumana, étudiant.

Réunis sur leur campus de la capitale, ils ont manifesté leur soutien aux militaires à l’origine du coup d’état contre le président Mohamed Bazoum.

"Soixante-trois ans d'aide, où en sommes-nous ? On est dernier en Afrique, et pourtant on nous dit que le Niger est très riche en potentiel, et puis on est dernier, alors à quoi sert l'aide étrangère ? Nous serions résilients derrière nos FDS (Forces de défense et de sécurité, ndlr) pour pouvoir arracher notre indépendance, notre nouvelle indépendance", a ditDaouda Djibo, étudiant.

Certains étudiants inquiets pour la sécurité des citoyens, ont fait entendre leur désir d’être protégés par leurs dirigeants. Un souhait qu’un gouvernement civil n’a pas su exaucer selon eux.