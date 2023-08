USA : Lizzo se défend des accusations de "harcèlement" de ses danseuses

Lizzo a rejeté jeudi l’image de la ‘’ méchante’’ qui lui est attribuée. Harcèlement sexuel, religieux et racial, discrimination fondée sur le handicap, agression et séquestration, la lauréate des Grammy Awards est accusée d'avoir créé un environnement de travail hostile par trois de ses anciennes danseuses.

Il lui est notamment reproché d’avoir fait pression sur les danseuses pour qu'elles s'engagent avec des artistes nus dans un club d'Amsterdam. Elle aurait ensuite viré une de ses collaboratrices après sa prise de poids.

"Je suis tellement nouvelle dans cette industrie et c'est vraiment fou que ce soit ma première expérience". Personne ne parle parce qu'ils ont peur pour leur travail. J'étais terrifiée pour mon travail", raconte Ariana Davis, plaignante et ancienne danseuse de l'émission de téléréalité de Lizzo.

Dans la plainte déposée à la Cour supérieure du comté de Los Angeles, la partie civile demande des des dommages et intérêts non spécifiés à Melissa Viviane Jefferson, connue professionnellement sous le nom de Lizzo et à sa société de production entre autres.