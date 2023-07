Algérie : dans le désert, les Touaregs célèbrent le festival Sebeiba

Dans le sud-est de l’Algérie, la ville de Djanet et ses 14 000 habitants sont en ébullition alors que de milliers de Touaregs affluent pour célébrer le festival de Sebeiba.

Durant dix jours, cette fête va marquer la fin d’une ancienne querelle tribale datant d’il y a trois millénaires, où deux tribus touaregs, El Mihane et Zelouaz, ont mis fin à une guerre qui les opposait.

La Sebeiba coïncide avec les festivités d‘Achoura dans le calendrier musulman chiite.

"Ce lieu [qui accueille le festival] existe depuis [l'époque de] nos ancêtres et les répétitions de la Sebeiba ont lieu ici, de la première nuit de l'Achoura [événement religieux musulman] à la 9ème nuit. Pendant ces répétitions, les enfants apprennent à danser et tout le monde a le droit de se défouler.", a déclaré Hassan Echeikh, un participant.

Selon la tradition orale, le conflit a pris fin lorsque les deux parties ont appris la mort du pharaon égyptien qui, comme dans le récit biblique, a péri dans la mer Rouge alors qu'il poursuivait Moïse et les Israélites en fuite.

Les hommes, vêtus comme des guerriers paradent et s’affrontent en dansant dans un cercle rituel, les femmes chantent pares de magnifiques bijoux.

"Les bijoux sont censés représenter la beauté des femmes, et en ce qui concerne cette tenue, il ne nous est pas possible de la mettre nous-mêmes, il faudrait une femme qui soit âgée et qui connaisse les traditions." a expliqué Douaa, une résidente de Djanet.

Les Touaregs sont un peuple semi-nomade d'origine berbère qui pratique l'islam et dont la patrie désertique traditionnelle s'étend sur des parties de l'Algérie, de la Libye, du Niger, du Mali et du Burkina Faso.

"Je suis impressionnée. J'aime tout, voir les gens, ils sont si beaux, ainsi que les danseurs avec les robes et les épées, et la musique, j'aime ce tambour très spécial. J'aime aussi le public, tout ce qu'il y a autour est très spécial et, bien sûr, complètement différent de l'Allemagne d'où je viens", s'est extasiée Slike, une visiteuse allemande.

Le festival Sébeiba se déroule dans la ville de Djanet à 1 500 kilomètres au sud-est d'Alger, qui remonte à plus de 3 000 ans.

En 2014, l'UNESCO a inscrit le rituel et les cérémonies de Sebeiba sur sa liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.