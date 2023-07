Algérie : funérailles des victimes des incendies en Kabylie

En Algérie, plusieurs familles pleurent leurs proches morts suite aux graves incendies qui ont ravagé les forêts de montagne en Kabylie du Nord.

Les feux, désormais éteints, ont emporté 34 personnes, détruit des maisons et transformé de vastes zones forestières en friches noircies.

Ces incendies réveillent le traumatisme des catastrophes de ces deux dernières années qui avaient fait des centaines de morts.

"Nous sommes actuellement dans le village de Souk El-Jumaa, nous sommes venus assister à l'enterrement d'une des victimes des incendies qui ont tout détruit dans l'État de Béjaïa, cette douloureuse tragédie que nous avons vécue ces deux derniers jours," a expliqué Dahouch Mouloud, député au Parlement algérien, Assemblée populaire nationale.

"Ici, dans le village d'Ait Ousaleh, nous avons perdu environ 99 % de nos biens, en plus des pertes humaines considérables. Les derniers chiffres font état de 16 victimes de ces incendies, issues de différentes familles," déplore Taher Chaiban, des membres de sa famille sont morts dans les incendies carbonisés.

Voitures et champs calcinés, magasins en cendres, la région montagneuse de Béjaïa, à 250 km d'Alger, a été l'une des plus touchées par ces incendies qui se sont propagés sous l'effet de la sécheresse et de la canicule, sous des températures culminant à 48 degrés.

Le ministre de l'Intérieur a annoncé mercredi la création d'une commission pour accélérer l'indemnisation des victimes.