Vladimir Poutine rencontre Abiy Ahmed avant le sommet Russie-Afrique

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed mercredi, à l'approche d'un sommet Russie-Afrique.

M. Poutine a présenté le sommet de deux jours qui s'ouvre jeudi à Saint-Pétersbourg comme un événement majeur qui contribuerait à renforcer les liens avec un continent de 1,3 milliard d'habitants qui s'affirme de plus en plus sur la scène mondiale.

"Un dialogue politique régulier est maintenu et les chefs des départements des affaires étrangères coopèrent étroitement. La Russie et l'Éthiopie partagent une position commune dans la résolution de nombreuses questions d'actualité à l'ordre du jour mondial. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue, chers amis, et j'espère que notre rencontre d'aujourd'hui, ainsi que la participation à des travaux communs lors du sommet Russie-Afrique, seront fructueuses et contribueront au développement de nos relations" a déclaré le président russe.

Il s'agit du deuxième sommet Russie-Afrique depuis 2019.

Le nombre de chefs d'État participant au sommet est passé de 43 à 17 en raison de ce que le Kremlin a décrit comme une pression occidentale visant à décourager les nations africaines d'y participer.