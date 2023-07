Liberia : peu de femmes candidates aux élections législatives

Seulement 15% des personnes candidates aux élections législatives d'octobre au Liberia sont des femmes, un recul pour les défenseurs de leur cause, selon la liste préliminaire des candidats de la commission électorale publiée jeudi.

Quelque 159 femmes sur 1 030 candidats vont se présenter aux élections. L'année dernière, les parlementaires avaient adopté un projet de loi visant à garantir une proportion d'au moins 30% de femmes sur les listes électorales, mais la loi n'avait finalement pas été votée par le président George Weah.

"Les femmes vont encore souffrir et nos voix vont à peine se faire entendre, 15% (...) c'est un recul", a estimé Nora Neufville, responsable d'une ONG active dans la défense des femmes.

En mai, 25 des 46 partis politiques enregistrés avaient signé un protocole d'accord stipulant qu'au moins 30% des candidats seraient des femmes.

Sur les 103 parlementaires actuels, 11 sont des femmes, soit une proportion de 10,7%. Les militantes féministes craignent que ce nombre baisse encore, compte tenu du peu de femmes candidates.

"Le manque de représentation politique et de leadership des femmes a un impact négatif sur le développement de notre pays, plaçant les problèmes des femmes au second plan", a déclaré Facia Harris, avocate et figure militante des droits des femmes.

Les élections législatives et présidentielle sont prévues au Liberia le 10 octobre. Le président sortant George Weah briguera un second mandat. Une vingtaine de concurrents, dont une femme, ont pour l'heure présenté leur candidature.

Le pays a été dirigé par une femme, Ellen Johnson Sirleaf, de 2006 à 2018. Elle a été la première femme à occuper ce poste dans un pays africain.