Afrique du Sud : une fuite de gaz fait au moins 16 morts à Johannesburg

En Afrique du Sud, 16 personnes dont des enfants sont mortes à la suite d'une fuite de gaz dans un bidonville près de Johannesburg.

La catastrophe survenue dans la nuit de mercredi à jeudi serait liée à des activités minières illégales. Elle s'est produite dans le quartier informel d'Angelo, à l'est de la ville.

Cinq femmes et trois enfants figurent parmi les défunts.

"Il s'agit sans aucun doute d'une fuite de gaz, qui pourrait provenir de ce que vous appelleriez des mineurs illégaux, des Zama zama, cela proviendrait de l’une de leur habitation de Zama zama, et cette fuite a été inhalée par des membres de la communauté qui se sont ensuite retrouvés dans une situation où ils sont décédés", a déclaré Nkululeko Dunga, président provincial de Gauteng du parti politique EFF (Economic Freedom Fighters.

Les pompiers et les services d'urgence ont reçu un appel vers 20h00 mercredi soir, concernant une explosion de gaz, mais à leur arrivée, ils ont découvert qu'il s'agissait d'une fuite de bouteille de gaz d'oxyde de nitrate provenant d'une bouteille utilisée dans le cadre d'une activité minière illégale à l'intérieur et autour du bidonville. Cette technique est fréquemment utilisée par les mineurs pour extraire de l’or du sol.

"Nous n'avons toujours pas guéri de la dernière explosion de gaz. C'est un jour très triste pour les habitants de Boksburg et d'Ekurhuleni. Nous espérons que le nombre de morts ne va pas augmenter et que les recherches, bien sûr, ont eu lieu dans d'autres habitations, dans d'autres cabanes ou maisons, afin que nous puissions voir s'il n'y a pas de victimes à l'intérieur des maisons.", a ajoutéNkosindiphile Xhakaza.

La zone se trouve au pied d'une ancienne mine abandonnée.

Le centre commercial de l'Afrique du Sud, Johannesburg, et ses environs sont construits autour de terrils montagneux et de puits caverneux laissés par des générations de sociétés minières qui ont commencé à extraire de l'or lors de la ruée vers l'or dans les années 1880.

Avec un taux de chômage de plus de 32 % en Afrique du Sud, des milliers de mineurs illégaux non enregistrés fouillent les mines obsolètes à la recherche d'or dans des conditions difficiles et souvent périlleuses.

Ils sont surnommés "zama zamas", ce qui signifie "ceux qui tentent leur chance" en zoulou.