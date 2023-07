Afrique du Sud : les agents de sécurité du vice-président accusés d'agression

Quatre policiers affectés à une équipe de sécurité chargée de protéger le vice-président sud-africain seront inculpés d'agression et d'autres délits après avoir été filmés en train de donner des coups de pied et de piétiner au moins deux hommes qui avaient arrêté leur voiture sur une autoroute, a annoncé la police mercredi.

L'incident du week-end a suscité l'indignation en Afrique du Sud après la diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo montrant des policiers en civil armés attaquant les automobilistes.

Les quatre policiers sont accusés d'agression avec intention de causer des blessures graves, d'avoir pointé une arme à feu et d'avoir causé des dommages malveillants à la propriété, a déclaré le porte-parole de la police, le brigadier Athlenda Mathe.

L'un des hommes qui a été roué de coups de pied et piétiné par les agents semblait inconscient après l'incident et gisait immobile sur le dos sur le bord de l'autoroute à Johannesburg.

Au moins sept agents ont été impliqués dans l'incident, certains d'entre eux tenant des fusils tout en donnant des coups de pied et en piétinant les hommes. Les quatre officiers qui font l'objet de poursuites pénales ont également reçu des lettres les informant que la police avait l'intention de les suspendre de leurs fonctions, a déclaré M. Mathe.

Un porte-parole du vice-président sud-africain Paul Mashatile a déclaré mardi que les agents faisaient partie de sa garde rapprochée, bien que Mashatile n'ait pas été présent lors de l'incident. Mashatile a condamné la conduite des agents.

La vidéo, prise par une personne se trouvant dans une autre voiture, montre le groupe d'agents traînant l'un des hommes sur la route, puis lui donnant des coups de pied et le piétinant à la tête et au corps jusqu'à ce qu'il reste immobile. Ils ont également donné des coups de pied et piétiné un deuxième homme, qui a porté les mains à sa tête pour se protéger.

On ne sait pas exactement ce qui a conduit à l'incident ni qui sont les victimes. La vidéo ne commence qu'après que la voiture a été arrêtée par les officiers, qui se déplacent dans deux SUV noirs.

L'incident a ravivé les préoccupations de longue date concernant les brutalités policières en Afrique du Sud et a également attiré l'attention sur la fameuse unité à laquelle appartiennent les policiers.

L'unité de protection des VIP - que les Sud-Africains appellent la "brigade des feux bleus" - assure la sécurité des personnalités politiques les plus en vue, mais elle est connue pour conduire des convois à grande vitesse, feux bleus allumés, intimider les autres automobilistes pour qu'ils s'écartent du chemin et parfois réagir par la force si leurs instructions ne sont pas suivies.