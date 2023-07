Afrique du Sud : tollé autour d'une vidéo de violences policières

Un groupe d'agents armés en civil chargés de la protection du vice-président sud-africain a été filmé en train de traîner un homme hors d'une voiture et de lui piétiner la tête jusqu'à ce qu'il reste immobile, ce qui a suscité l'indignation et attiré l'attention sur les problèmes de brutalité policière dans le pays.

Ces agents font partie de l'équipe de sécurité de la police chargée de protéger le vice-président sud-africain Paul Mashatile, comme l'a confirmé le bureau de ce dernier mardi. Rien n'indique que Mashatile était présent lors de l'incident. Son porte-parole n'a pas répondu immédiatement aux appels téléphoniques visant à obtenir d'autres commentaires.

La vidéo de l'incident du week-end montre les policiers, dont certains tiennent des fusils, traînant l'homme en travers de la route sur un grand axe routier de Johannesburg, puis lui donnant des coups de pied et le piétinant à la tête et sur le corps. L'homme semble avoir perdu connaissance à coups de pied et gît immobile sur le dos après l'attaque. On voit également les agents donner des coups de pied à un autre homme, qui porte les mains à sa tête pour se protéger.

L'unité de protection de la police est connue en Afrique du Sud sous le nom de "brigade de la lumière bleue" et a la réputation d'utiliser une force inutile. Les agents de l'unité sont souvent critiqués pour leur conduite rapide sur les autoroutes et leur réaction violente si les autres conducteurs ne reconnaissent pas immédiatement les petites lumières bleues et les sirènes de leurs véhicules et ne s'écartent pas de leur chemin.

L'Independent Police Investigative Directorate (IPID), qui supervise les cas de mauvaise conduite de la part de la police, a déclaré avoir ouvert une enquête sur l'agression présumée du conducteur de la voiture et de ses passagers par des officiers de police.

Le bureau de Mashatile a déclaré dans un communiqué qu'il "abhorre tout recours inutile à la force, en particulier contre des civils non armés". Il n'a pas précisé si Mashatile faisait partie d'un convoi de véhicules circulant sur l'autoroute avant l'incident.

La vidéo a été enregistrée par une personne se trouvant dans une autre voiture non impliquée dans l'incident et a été postée sur Twitter.

Après l'incident, les officiers, qui font partie d'une unité de police plus importante chargée de protéger les hommes politiques sud-africains et d'autres personnalités, montent à bord de deux SUV noirs et s'en vont.

La vidéo montre un troisième homme allongé sur le bas-côté de la route. On ne sait pas s'il a également été battu. On voit une femme sortir de la voiture et tenir ses mains au-dessus de sa tête pendant que les hommes sont frappés à coups de pied et piétinés.

Au moins sept policiers, dont certains en costume, sont intervenus et la vidéo montre au moins trois d'entre eux donnant des coups de pied et piétinant les deux hommes. Deux des policiers que l'on voit donner des coups de pied aux hommes tiennent des fusils, tandis que le troisième tient un pistolet à la main.

Face au tollé, le porte-parole de la police nationale, le brigadier Athlenda Mathe, a déclaré dans un communiqué que les agents avaient été identifiés "et qu'ils feraient l'objet de procédures internes".

La police a également "réussi à retrouver les victimes de cet incident", a déclaré M. Mathe, et elles sont en train d'être interrogées.

Mme Mathe a également publié la vidéo de 45 secondes sur son compte Twitter. Dans un tweet précédent, elle avait écrit que "les policiers sont censés faire respecter et protéger les droits fondamentaux de chaque personne [...]. Un tel comportement ne peut être toléré".

La déclaration du bureau de Mashatile indique que le commissaire de la police nationale sud-africaine a "promis une enquête approfondie". On ne sait pas exactement ce qui a conduit à l'incident, car la voiture avait déjà été arrêtée au moment où la vidéo commence.

L'Afrique du Sud a un problème de brutalité policière, l'incident le plus célèbre remontant à 2012, lorsque 34 mineurs ont été tués par des policiers qui leur ont tiré dessus avec des fusils d'assaut au cours d'une grève prolongée portant sur les salaires et les conditions de travail. En 2020, un autre incident très médiatisé a attiré l'attention du pays : un homme a été battu à mort à son domicile par des soldats sous le regard de la police.

L'IPID a enquêté sur 3 407 plaintes pour agression illégale par des policiers au cours de l'exercice 2021-2022, selon son rapport annuel, soit un rythme de près de 10 par jour.