L'Egypte et la Turquie nomment des ambassadeurs, première depuis 10 ans

L'Egypte et la Turquie ont annoncé mardi qu'elles avaient nommé des ambassadeurs dans leurs pays respectifs pour la première fois depuis dix ans, dernier signe en date du réchauffement de leurs relations diplomatiques.

Les ministères des Affaires étrangères au Caire et à Ankara ont fait état de "l'amélioration des relations diplomatiques" entre les deux pays "au niveau des ambassadeurs", ajoutant que l'Egyptien Amr Elhamamy avait été nommé à Ankara et le Turc Salih Mutlu Sen au Caire.

Cette mesure témoigne de "la volonté mutuelle de développer les relations bilatérales", ont-ils ajouté dans deux communiqués distincts. Ces nominations marquent un rapprochement entre le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan.

Le nouveau ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan, a décrit la nomination mutuelle des ambassadeurs comme une "étape importante" des efforts de normalisation.

"La Turquie et l'Égypte sont deux pays frères et puissants dans leur région", a déclaré M. Fidan lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue jordanien à Ankara. _"En raison de leurs liens historiques, géographiques, culturels, stratégiques et religieux, ces deux pays importants n'ont pas le luxe de rester à l'écart l'un de l'autre._Désormais, nos relations continueront à progresser rapidement dans les domaines politique, économique et autres."

Les relations ont été rompues il y a dix ans lorsque M. Sissi, alors ministre égyptien de la Défense, avait renversé son prédécesseur islamiste, Mohamed Morsi, un allié de la Turquie faisant partie du mouvement des Frères musulmans.

A l'époque, M. Erdogan avait déclaré qu'il ne dialoguerait jamais avec "quelqu'un" comme M. Sissi, qui est devenu en 2014 président de la nation la plus peuplée du monde arabe.

Les premiers signes d'un dégel des relations sont apparus en mai 2021, lorsqu'une délégation turque s'est rendue en Egypte pour discuter d'une éventuelle normalisation.

En novembre, les deux dirigeants se sont serré la main au Qatar, poignée de main qualifiée par la présidence égyptienne de nouveau départ dans les relations bilatérales. Ils se sont ensuite entretenus par téléphone après le séisme meurtrier qui a frappé la Turquie et la Syrie en février.

Si les relations ont longtemps été tendues, les échanges commerciaux se sont poursuivis entre les deux Etats. En 2022, la Turquie était le premier importateur de produits égyptiens, pour un montant total de quatre milliards de dollars.

Des désaccords demeurent toutefois, la Turquie accueillant de nombreux journalistes arabes opposés à leurs gouvernements, en particulier des Egyptiens proches des Frères musulmans, qui ont été déclarés hors-la-loi par Le Caire.

Le rapprochement entre les deux pays s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Turquie pour jeter des ponts avec les pays de la région et mettre fin à son isolement international dans un contexte de récession économique. Récemment, la Turquie a également rétabli ses liens avec Israël, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abouel Gheit, a salué la nomination des ambassadeurs comme un "développement positif qui contribuera à apaiser (les tensions) dans la région".