Le Nigérian Muhammad Ali Pate renonce à diriger l'Alliance du vaccin

Muhammad Ali Pate, ex-responsable de la santé au Nigeria, haut responsable de la Banque mondiale et professeur à Harvard, a renoncé à prendre les rênes de l'Alliance du vaccin (Gavi) qui œuvre à la fourniture de sérums dans les pays à faible revenu, selon un communiqué.

"Le Dr Pate a informé le président et le vice-président du conseil d'administration de Gavi qu'il avait pris la décision extrêmement difficile d'accepter une demande de retour et de contribution à son pays d'origine, le Nigeria", annonce lundi Gavi, dans un bref communiqué qui n'apporte pas plus détails.

Il précise que l'actuel numéro deux de l'Alliance, David Marlow, va en prendre la direction intérimaire à partir du 3 août.

Le Dr Pate devait succéder à cette date à l'Américain Seth Berkley qui dirige l'organisation depuis 2011.

Gavi, partenariat public-privé, rassemble les pays donateurs et bénéficiaires, mais aussi l'Organisation mondiale de la santé, l'Unicef, la Banque mondiale, l'industrie du vaccin et la Fondation Bill & Melinda Gates.

À la mi-juin, Gavi s'était félicité d'avoir soutenu la vaccination de routine de plus d'un milliard d'enfants dans le monde depuis sa création en 2000, permettant de sauver la vie de 17 millions d'entre eux.

Au total, Gavi a permis de réaliser environ 6 milliards de vaccinations dans le monde, et de protéger enfants et adultes contre 19 maladies infectieuses. Gavi gère également les stocks de vaccins contre le choléra, la fièvre jaune, les infections invasives à méningocoques et la maladie à virus Ébola.

Gavi a par ailleurs joué un rôle pivot dans le mécanisme Covax qui visait à fournir aux populations des pays pauvres des vaccins anti-Covid, auxquels les gouvernements n'avaient pas accès.