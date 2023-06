Sierra Leone : des tirs de gaz lacrymogènes contre le siège de l'APC

Des gaz lacrymogènes ont été tirés par la police sur le QG du parti d’opposition All People’s Congress APC dimanche soir, au lendemain de l’élection générale en Sierra Leone.

Le candidat à la présidence de l’APC, Samura Kamara, a déclaré sur Twitter que des balles réelles avaient également été tirées sur son bureau à l'intérieur du siège du parti dans la capitale Freetown.

Le parti ajoute qu’une infirmière aurait été tuée l’information, l’information n’a pas été confirmée par la police ni le bureau de la sécurité nationale.

"Pour moi, ce que je sais, c'est que l'attaque n'a pas été provoquée. Elle n'était pas nécessaire. En effet, à l'heure actuelle, tous les partis politiques tentent de rassembler les données. Il est nécessaire de savoir où l’on en est en tant que parti politique. C'est donc ce que nous avons fait. ", a déclaréAbu Bakarr Kargbo, membre de l'APC.

Dans un communiqué, la police sierra-léonaise a déclaré que les membres de l'APC avaient défilé dans Freetown "en annonçant au public qu'ils avaient gagné" les élections.

Ils ont attiré "une foule énorme" de partisans devant le quartier général, qui "ont commencé à harceler les passants", a déclaré la police.

Attirant une foule énorme de partisans dont certains harcelaient des passants, la police a du tirer des grenades lacrymogènes pou les disperser

"Lorsque la situation est devenue insupportable, la police a dû tirer des grenades lacrymogènes pour disperser la foule qui harcelait les gens sur la route", a ajouté le communiqué.

"Nous étions en train de discuter et nous avons réalisé qu'il y avait des coups de feu et des grenades lacrymogènes à l'extérieur. Les tirs étaient en fait sporadiques. Puis, au bout d'un moment, nous nous sommes rendu compte que des balles réelles étaient tirées. Pour assurer sa sécurité (ndlr, le chef de l'opposition et candidat à la présidence Samura Kamara), nous avons dû l'emmener dans un endroit sûr. Mais même dans ce cas, l'endroit était recouvert de gaz lacrymogènes. C'était vraiment, vraiment difficile pour nous. ", a expliqué Abu Bakarr Kargbo, membre de l'APC.

Les élections présidentielles, parlementaires et municipales de samedi se sont déroulées dans le calme.

Les résultats n'ont pas encore été annoncés.

Douze hommes et une femme étaient candidats à la présidence, mais le principal adversaire du président sortant, M. Bio, est M. Kamara, de l'APC. Bio a battu Kamara de justesse lors d'un second tour en 2018.