Sénégal : des opposants pourraient récupérer leur éligibilité

Une commission politique sénégalaise a proposé jeudi de modifier la loi électorale pour permettre à deux personnalités de l’opposition radiées des listes, de se présenter à l’élection présidentielle de février 2024.

Cette suggestion de la commission politique du dialogue national vise à apaiser les conflits.

Karim Wade ancien ministre et Khalifa Sall ancien maire de Dakar ont été condamnés respectivement à des peines de prison en 2018 et 2015 pour détournement de fonds et corruption.

Bien qu’ils aient été graciés par le président Macky Sall ils ont tout de même été disqualifiés pour les élections de 2019.

Les partis d'opposition ont affirmé que le gouvernement du chef d’état avait utilisé le ministère de la justice pour cibler des opposants potentiels afin de se frayer un chemin vers un éventuel troisième mandat. Le gouvernement a nié cette accusation et le président Macky Sall n’a ni confirmé ni nié qu’il briguerait un troisième mandat.

Le chef d’état a accueilli en mai dernier, des membres de divers partis, des chefs religieux et des représentants de la société civile pour un dialogue national de plusieurs jours visant à réduire les tensions politiques. Les propositions seront soumises au président Macky Sall, qui devrait s'adresser à la nation d'ici le 25 juin.