Nigeria : la fin des subventions aux carburants pousse vers le solaire

Dès que Bridget Mosanya est allée chercher un livre dans son sac pour étudier, il s'est mis à pleuvoir. L'électricité a immédiatement été coupée, comme c'est pratiquement toujours le cas au Nigeria, même s'il pleut à peine.

"La NEPA a pris la lumière", a déclaré la jeune fille de 17 ans dans sa chambre plongée dans l'obscurité. Elle fait référence à la National Electric Power Authority (NEPA), un service public qui n'existe plus depuis longtemps et dont l'abréviation est toujours le nom couramment utilisé pour désigner l'alimentation intermittente du fragile réseau électrique nigérian.

Son père, Tunde Mosanya, a allumé le petit dispositif solaire de la famille, éclairant le salon, la chambre principale et la chambre de sa fille. Cela a suffi à Bridget pour finir d'étudier ce soir-là.

Mais à une rue de là, à l'est d'Abuja, la capitale du Nigeria, Bamkinaan Panshak, 13 ans, doit attendre que le courant soit rétabli pour faire ses devoirs ou se contenter de la lampe de poche du téléphone portable à moitié chargé de ses parents.

Sa famille avait l'habitude de mettre en marche son générateur de secours à essence pendant les coupures de courant, car elle ne dispose pas d'énergie solaire. Mais depuis que le nouveau président Bola Tinubu a supprimé une subvention qui permettait de réduire le prix de l'essence, ils ne peuvent plus se permettre de payer le carburant.

Le père de Bamkinaan, Guleng Panshak, qui est enseignant, a déclaré : "Pour l'instant, c'est au-dessus de nos moyens".

Selon les opérateurs, la fin de la subvention à long terme du carburant le mois dernier a accru l'intérêt pour l'énergie solaire, ce qui pourrait accélérer les progrès en matière d'atténuation du changement climatique dans la plus grande économie d'Afrique. Toutefois, les experts estiment que le gouvernement a besoin d'un plan clair pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle opportunité de faire progresser les objectifs climatiques du Nigeria, qui comprennent l'élimination des générateurs à combustibles fossiles largement utilisés pour maintenir la lumière allumée dans les foyers et les entreprises.

La réduction des coûts des combustibles était un système populaire mais coûteux d'un point de vue environnemental et économique.

La compagnie pétrolière nationale, NNPC, affirme que le Nigeria a dépensé 4,39 trillions de nairas (9,7 milliards de dollars) en subventions l'année dernière, laissant le gouvernement en difficulté pour financer des projets d'infrastructure, y compris des systèmes ferroviaires qui pourraient contribuer à réduire les émissions des véhicules.

Les générateurs à gaz contribuent également de manière significative aux émissions, car ils ont proliféré grâce aux subventions dans un pays où seule la moitié de la population, qui compte plus de 200 millions d'habitants, a accès au réseau électrique. Ceux qui y ont accès subissent souvent des coupures de courant.

L'adoption de l'énergie solaire, quant à elle, a été largement entravée par des coûts initiaux relativement élevés, puisque seulement 1,25% des ménages nigérians ont installé ces systèmes, selon une étude réalisée en 2022 par le Boston Consulting Group et All On.

Si 30% des ménages nigérians se tournaient vers l'énergie solaire d'ici 2030, 5 millions de tonnes de dioxyde de carbone seraient évitées, ce qui réduirait les émissions des ménages de 30%, ajoute l'étude.

Le nouveau président a reconnu que la suppression de la subvention au carburant "imposera un fardeau supplémentaire aux masses de notre peuple", qui ont vu les prix de l'essence tripler tout en luttant contre une inflation élevée et le chômage.

Il s'agit d'un point douloureux qui pourrait avoir des effets bénéfiques à plus long terme sur le climat.

"Nous recevons déjà beaucoup de demandes de renseignements et de demandes de clients pour l'énergie solaire", a déclaré Segun Adaju, président de l'Association nigériane des énergies renouvelables. "De nombreux clients potentiels ont déjà commandé leurs systèmes solaires".

"Il s'agit également d'une excellente occasion de réduire les émissions en diminuant l'utilisation des combustibles fossiles et en passant à l'énergie solaire et aux véhicules électriques", a ajouté M. Adaju.

Le père de Bridget, Mosanya, souhaite désormais éviter complètement l'essence et utiliser l'énergie solaire pour alimenter tous leurs appareils - y compris les réfrigérateurs, les climatiseurs et les téléviseurs - en cas de coupure de courant.

Selon Kunle Adesiyan, ingénieur en énergie basé à Lagos, l'installation d'un système solaire de 4 kilowatts permettrait de répondre aux besoins de Mosanya et coûterait "prudemment" 3 millions de nairas (6 452 dollars).

Ce coût est trop élevé pour la plupart des familles et des petites entreprises.

Selon Tobi Oluwatola, économiste spécialiste de l'énergie, les avantages environnementaux potentiels de la suppression des subventions aux carburants seraient perdus sans un plan global visant à rendre les énergies renouvelables plus accessibles et plus abordables.

Il a proposé des incitations telles que des crédits d'impôt et des financements à faible taux d'intérêt pour les personnes qui utilisent l'énergie solaire et les entreprises qui fournissent des installations solaires.

"Le Nigeria doit également mettre en œuvre sa politique de comptage net pour permettre aux propriétaires de panneaux solaires de vendre l'excédent d'électricité au réseau pendant la journée et de réduire leur facture d'électricité nette. Cela réduirait le besoin de stockage par batterie", a déclaré Oluwatola, PDG de TAO Energy à Abuja.

Le coût freine Ifeanyi Ogbonna. Propriétaire d'une pharmacie à Abuja, il préférerait utiliser l'énergie solaire, mais l'installation du système serait coûteuse étant donné que son entreprise a besoin d'un réfrigérateur et d'un climatiseur. Il s'en tiendra donc à son générateur à gaz.

"Bien que le prix (de l'essence) ait augmenté, j'ai encore du mal à faire face aux dépenses régulières parce qu'elles sont moindres par rapport à une dépense aussi importante - plus d'un million de nairas en une seule fois - pour obtenir la capacité solaire dont j'ai besoin", a déclaré M. Ogbonna.

Des mesures incitatives telles que l'exonération des droits de douane pour les équipements solaires importés permettraient également d'élargir l'accès à l'énergie solaire hors réseau pour les particuliers et les entreprises, a déclaré M. Adaju de l'Association pour les énergies renouvelables.

Ces taxes s'appliquent sauf lorsque des matières premières sont importées pour fabriquer des systèmes solaires et générer de la valeur au Nigeria, a déclaré Abdullahi Maiwada, porte-parole du Service des douanes du Nigeria.

Il a déclaré que la politique fiscale du gouvernement devrait être revue afin d'arrêter ou de réduire les taxes sur les équipements solaires importés.

La campagne de M. Tinubu n'a pas fait du changement climatique une priorité et, depuis son arrivée au pouvoir, il n'a pas détaillé son plan d'action en la matière.

Le Nigeria est le deuxième plus grand émetteur de carbone d'Afrique, après l'Afrique du Sud, et il est considérablement affecté par les retombées du changement climatique, telles que l'élévation du niveau de la mer et les inondations, qui menacent les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et l'aggravation des conflits.