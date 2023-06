RDC : l'envoyé du Pape plaide pour le retour de la paix dans l'Est

C'est dans le camp de Bushagara dans le Nord Kivu à une dizaine de kilomètres de Goma que le cardinal Luis Antonio Tagle est venu lancer un appel à la construction de la paix.

L'envoyé spécial du pape François en République démocratique du Congo et pro-préfet du dicastère pour l'évangélisation, a supplié les autorités locales et la communauté internationale à mettre tout en œuvre pour un retour rapide de la paix dans l'est de la RDC.

"Au nom des millions de migrants forcés et de réfugiés qui se déplacent dans diverses parties du monde, nous faisons appel à toutes les personnes de bonne volonté , de la communauté internationale et surtout ceux qui ont une position d'autorité dans le pays et dans le monde , construisez la paix" a-t-il dit.

Les nombreux appels au calme et à la paix sont jusque-là restés lettres mortes, les mots du pape François lui même dans la région lors de sa tournée en février dernier n'ont pas réussi à ramener la quiétude. Les groupes armés en occurrence le M23 continuent de s'étendre et de massacrer la population, malgré la présence de la force est-africaine.

"Nous demandons à notre gouvernement et au Pape à Rome de nous aider pour que la question du M23 soit résolue et que nous puissions rentrer chez nous parce que nous avons besoin de paix" supplie un habitant.

Selon le cardinal Tagle, le pape et l'Église universelle en général cherchent à promouvoir la justice, la vérité, l'amour et la paix. Il a même ajouté que les évêques de la RDC, du Rwanda et du Burundi envisagent de travailler ensemble pour le retour de la paix dans cette région troublée depuis des décennies.