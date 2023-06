Mali : entretien Poutine-Goïta sur la sécurité, l'économie et les céréales

Le président russe Vladimir Poutine et le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, se sont entretenus des relations sécuritaires et économiques entre les deux pays, ont rapporté leurs services mercredi.

Lors de cet entretien "à l’initiative de la partie malienne", les deux dirigeants ont accordé une "attention particulière" aux relations commerciales et économiques, dont la livraison de céréales, d’engrais et de carburant par la Russie au Mali, a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Le colonel Goïta a, selon le Kremlin, "remercié Vladimir Poutine pour l’aide humanitaire apportée, ainsi que pour l’aide fournie pour assurer la sécurité, neutraliser la menace terroriste et stabiliser la situation" dans son pays, pauvre et enclavé et plongé depuis 2012 dans une profonde crise multiforme.

Le colonel Goïta et la junte qui a pris le pouvoir par la force en août 2020 ont rompu en 2022 l'ancienne alliance contre les djihadistes avec la France et se sont tournés militairement et politiquement vers la Russie.

"Très satisfait de mon entretien téléphonique avec @KremlinRussia_E Vladimir @Poutine", a écrit le colonel Goïta sur son compte officiel Twitter. "Nous avons eu des échanges directs et sincères sur des sujets d’intérêt commun et sur notre volonté de renforcer nos relations diplomatiques, économiques et sécuritaires", a-t-il dit.