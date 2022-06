"Bling Wraps" transforme les voitures en Afrique du Sud

Dans cet atelier de Johannesburg en Afrique du Sud, les voitures sont à l'honneur. Démonter, restaurer et ajouter une touche d’esthétisme, c'est la particularité de Bling Wraps.

Ici, le propriétaire Robby Harrison s'engage à fournir des véhicules uniques et de hautes qualités. Comme cette Ford Galaxie classique de 1967 qui vient d’être transformée en une voiture rétro, de quoi faire tourner plus d'une tête sur son passage.

"Lorsque nous restaurons une ancienne voiture, il y a tellement d'histoire qui se cache derrière. On découvre, comment cette voiture a voyagé à travers le temps et ce qu'il faut faire pour lui offrir une seconde vie" a déclaré Robby Harrison, propriétaire de Bling Wraps.

Pour les collectionneurs de voitures de collections, cet atelier est l'endroit idéal. Zeblon Vilakazi, un amateur de voitures américaines, y a trouvé son bonheur, l'occasion pour lui de s’approprier un véhicule rare tout en y ajoutant sa touche personnelle.

"Vous savez, dans les années 70, je me souviens de tous mes oncles qui conduisaient des Valiants et des Dodges. Je ne pense pas que j'aime vraiment les voitures, mais j'ai un penchant pour les modèles américains des années 60 et 70" a précisé Zeblon Vilakazi.

Lors de la customisation, les matériaux d'origines sont conservés ainsi, lorsqu'il est temps de changer, il suffit de faire enlever l'habillage pour retrouver l'aspect initial du véhicule et sa peinture d'origine. L'atelier mise également sur une approche éco-responsable, l'habillage des voitures est réalisée avec un revêtement en vinyle, une alternative beaucoup plus "verte" que la peinture offrant une protection contre les débris de la route et les intempéries.