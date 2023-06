Maroc : manifestation contre la visite du chef du Parlement israélien

Devant le Parlement marocain à Rabat ce mercredi, ils étaient des centaines de manifestants venus protester contre la visite d'Amir Ohana, chef du parlement israélien.

Ce dernier effectue une visite qualifiée d'"historique". Il s'agit en effet du premier déplacement officiel d'un président du parlement israélien, dans un pays musulman.

"On ne peut pas accepter que le chef du Parlement israélien puisse venir ici en toute impunité, alors que ce Parlement israélien, c'est un parlement d'extrême-droite actuellement et un parlement où dominent les fascistes, et qui vient ici pour être reçu par le Parlement marocain", explique Abdelhamid Amine, militant du Front marocain pour le soutien à la Palestine et contre la normalisation.

Le Maroc a normalisé ses relations diplomatiques avec Israël en décembre 2020 sous l'impulsion de Washington. En contrepartie, les Etats-Unis ont reconnu la "souveraineté" de Rabat sur le Sahara occidental.