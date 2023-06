Egypte : une tempête de sable fait tomber un panneau publicitaire, 1 mort

Une tempête de sable a fait un mort et cinq blessés en Egypte jeudi après la chute d'un panneau publicitaire sur une voie de circulation rapide au cœur du Caire.

Dans la capitale de plus de 20 millions d'habitants, le ciel s'est soudainement assombri quand une tempête de sable charriant d'immenses volutes orange s'est abattue sur la ville tentaculaire.

Arraché par la violence des vents, "un panneau publicitaire s'est effondré sur une moto et une voiture, tuant une personne et en blessant cinq autres", a rapporté le quotidien d'Etat al-Ahram.

Deux ports de la mer Rouge, le long du canal de Suez, ont en outre été fermés jeudi, les rafales de vent atteignant plus de 50 km par heure et les vagues plus de quatre mètres, selon un communiqué de l'Autorité en charge du passage maritime par lequel transite 10% du commerce maritime mondial.

Le ministère de la Santé égyptien a conseillé aux habitants de porter des masques et de limiter leurs sorties.