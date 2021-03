La Libye sous l'emprise d'une tempête de sable

La plupart des magasins ont baissé leurs rideaux alors que la circulation était paralysée, les routes principales ont été fermées. Les conducteurs souffrant d'un manque de visibilité. Le trafic aérien n’a pas été épargné.

"Ces vents, bien sûr, ont des impacts négatifs sur l'environnement et ont aussi quelques impacts positifs, mais leur effet sur les conducteurs et sur les routes est négatif, car le champ de vision horizontal ne dépassait pas 1 000 mètres, même le trafic aérien a été perturbé, il n’était pas possible d'atterrir sur les aéroports et les pistes.", explique Hassan Gilgaf, Expert prévisionniste à la station météorologique de Jalu.

Dans certaines zones du sud, comme la région de Wahat, la tempête a duré deux jours, provoquant la chute de fils électriques et des coupures de courant.

"Aujourd'hui, les vents ont été très forts, obligeant la Direction de la sécurité à avertir les citoyens de ne pas sortir, voyager ou se déplacer, et ont également affecté le réseau électrique général, puisqu'il y a eu une coupure totale d'électricité dans les villes oasis et dans le sud-est.", raconte Ali Al-Kilani, habitant de Jula.

De pluies légères et sporadiques sont attendues dans les régions du nord du pays, selon le Centre national de météorologie.