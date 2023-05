Kenya : Amnesty et HRW dénoncent l'impunité des violences policières

Douze personnes, dont deux enfants, ont été tuées par la police au Kenya lors des manifestations antigouvernementales menées par le chef de l’opposition Raila Odinga en mars dernier, selon Amnesty International et Human Rights Watch.

Les organisations dénoncent "l'impunité" dont bénéficient les forces de l'ordre dans ce pays d’Afrique de l’Est.

"La police kenyane, lorsqu'elle s'occupe de manifestations, le fait en toute impunité et cela a été souligné dans la conversation que nous avons eu cette dernière heure (pendant la conférence de presse) sur le fait que les événements dont nous parlons se sont produits en mars et que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas entendu parler de poursuites judiciaires. Nous avons entendu parler d'enquêtes, mais nous n'en avons pas encore vu la conclusion," explique la chercheuse pour Human Rights Watch Nyagoah Tut Pur.

Selon un chercheur de Human Rights Watch, "la police kenyane agit en toute impunité lorsqu'elle est confrontée à des manifestations". La grand-mère d'un enfant blessé lors des affrontements avec la police témoigne de son expérience : "Deux enfants sont venus me voir en me disant : "Grand-mère Lewis, on t'appelle à l'hôpital"", se souvient-elle.

"Nous avons vu l'ingérence politique mener à des réformes bloquées, et nous avons vu que le fait que le service de la police nationale, ainsi que l'autorité de contrôle indépendante, ne disposent pas d'un budget indépendant a également contribué à l'absence de réformes fondamentales qui sont nécessaires pour changer cette image très sombre et sinistre que la police a dépeinte lorsqu'elle répond à des manifestations pacifiques," déplore Nyagoah Tut Pur.

La police kényane est régulièrement accusée d'exécutions extrajudiciaires par les organisations de défense des droits humains kényanes et internationales.

Selon l'organisation Missing Voices, 1 264 personnes sont mortes entre les mains des forces de l'ordre depuis qu'elle a commencé à collecter des données en 2007.