Niger : plus de 100 morts dans une épidémie de méningite depuis janvier

Le Niger et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé une campagne de vaccination contre la méningite qui a fait plus de 100 morts depuis janvier, particulièrement dans la région de Zinder (sud), a appris lundi l'AFP auprès du ministère de la Santé.

L'épidémie de méningite a tué depuis janvier 102 personnes, surtout des enfants, sur plus de 1 810 cas enregistrés, selon le ministère. La région de Zinder, frontalière du Nigeria, est la plus touchée avec plus de 1 470 cas et 84 décès, précise-t-il.

Selon la télévision publique, le Niger et l'OMS ont lancé une campagne de vaccination dans la ville de Zinder visant du 17 au 25 mai quelque 380 000 personnes.

La région de Zinder longe l'Etat de Jigawa au Nigeria, où une épidémie est également en cours, d'où "le risque de propagation internationale", a alerté l'OMS début février.

"En outre, l'apparition simultanée d'autres épidémies, l'insécurité et les déplacements de population, le tout dans le contexte d'une crise humanitaire prolongée, sont susceptibles de contribuer à la propagation de la flambée dans d'autres pays de la sous-région ouest-africaine", redoute l'organisation.

L'OMS évalue le risque posé par l'actuelle flambée de méningite au Niger comme élevé au niveau national, modéré au niveau régional et faible au niveau mondial.

Le Niger est régulièrement frappé par des épidémies de méningite en raison de sa position au sein de la "ceinture africaine de la méningite", s'étirant sur tout le continent, du Sénégal à l'ouest jusqu'à l'Ethiopie à l'est.

Au Niger, la maladie avait tué près de 200 personnes en 2017, principalement des enfants. En 2015, la méningite avait fait 577 morts sur plus de 8 589 cas.