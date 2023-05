Ramaphosa : "Six pays africains vont se rendre en Russie et en Ukraine"

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré mardi que six leaders africains prévoient de se rendre en Russie et en Ukraine "dès que possible" pour aider à trouver une solution à la guerre.

"Les deux dirigeants avec lesquels j'ai eu l'occasion de m'entretenir, à savoir le président Poutine et le président Zelensky, ont convenu qu'ils seraient disposés à recevoir une mission de chefs d'État africains à Moscou et à Kiev. J'ai convenu avec eux que nous allions commencer à préparer les engagements avec ces chefs d'État africains. Le secrétaire général des Nations unies a également été informé, de même que le bureau de l'Union africaine," a détaillé le président sud-africain.

Cyril Ramaphosa a ajouté que le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant ukrainien Zelenskyy avaient accepté de recevoir la mission africaine dans leurs capitales respectives.

L'initiative a été élaborée par la Zambie, le Sénégal, la République du Congo, l'Ouganda, l'Égypte et l'Afrique du Sud.

Cette annonce intervient un jour après que Cyril Ramaphosa a déclaré que l'Afrique du Sud avait subi des "pressions extraordinaires" pour choisir un camp dans le conflit, à la suite des accusations des États-Unis selon lesquelles Pretoria aurait fourni des armes à Moscou, une décision qui romprait avec la neutralité qu'elle a professée.