Afrique du Sud : réouverture du musée de l'armée de l'air

Le musée de l'armée de l'air de l'Afrique du Sud (SAAF) rouvre ses portes cette année, après une interruption de trois ans.Le site était resté fermé depuis la pandémie de Covid-19.

Des milliers de visiteurs sud africains étaient attendus pour assister, ce week end, à la première exposition du musée de l'armée de l'air sud-africaine à Zwartkop.

Le spectacle aérien a offert au public des démonstrations aériennes exceptionnelles, ainsi que des exercices de pilotage, des largages de parachutistes, des numéros de voltige et de nombreuses autres animations organisées par les plus grands noms de l'industrie de l'aviation et de la défense, qui ont présenté leurs avions les plus récents et les plus performants.

Les plus jeunes visiteurs ont appris à construire des maquettes, mais aussi à piloter un simulateur d’aviation virtuelle.

Le musée de l'aviation est un événement majeur et essentiel pour la collecte de fonds de l'alliance des trois musées consacrés à l'histoire de l'aviation militaire sud-africaine.

Il s'agit notamment de préserver en état de vol ou d'exposition les avions d'époque, dans la mesure du possible, au siège du musée (AFB Swartkop) et dans les musées annexes du Cap-Oriental (AFB Gqeberha) et du Cap (AFB Ysterplaat).