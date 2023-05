Egypte : le Premier ministre japonais entame sa tournée africaine

Pour sa tournée africaine, le Premier ministre japonais Fumio Kishida est arrivé dimanche au Caire où il s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi au palais présidentiel de la capitale.

Les deux hommes ont discuté des conséquences de la crise russo-ukrainienne sur l'Afrique notamment la flambée des prix. La Russie et l'Ukraine étant les principaux fournisseurs de blé au continent.

"Nous avons passé en revue les défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, en particulier les répercussions économiques massives laissées par la crise ukrainienne sur les pays en développement, qui ont dépassé ce que la pandémie de coronavirus a provoqué en termes de hausse des taux d'inflation, des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, et d'anticipation d'une baisse du taux de croissance " a rappelé Abdel Fattah el-Sissi , le président de l'Egypte.

Il a été également question de la Palestine de la situation en Libye et de la crise actuelle au Soudan : ....l_es développements au Soudan ont occupé un aspect important des discussions, car j'ai signifié au Premier ministre la vision de l'Égypte basée sur la nécessité d'une cessation immédiate, permanente et globale des tirs au Soudan, et l'importance de l'abstention de toute partie extérieure dans la crise en tant qu'affaire purement soudanaise, ce qui facilitera le désamorçage de la crise et empêchera son aggravation._

En Egypte, le Premier ministre japonais a rencontré Ahmed Aboul Gheit, le secrétaire général de la Ligue arabe, dont le siège se trouve au Caire.

Après le Caire, le Premier ministre japonais Fumio Kishida s'est rendu lundi au Ghana accueilli par le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia. Il se rendra par la suite au Kenya et achèvera sa tournée au Mozambique.