Tchad : le PAM espère une aide pour les réfugiés soudanais

Le Programme alimentaire Mondial au chevet des soudanais ayant trouvé refuge au Tchad en raison des combats opposant les forces des généraux al-Burhane et Daglo depuis le 15 avril.

Environ 20 000 personnes sont arrivées à Adré. Des réfugiés qui partagent le récit des atrocités vécues dans un pays régenté par deux factions rivales.

"La guerre nous a chassés de notre maison. Nous étions avec nos enfants quand les gens armés sont arrivés et nous avons fui dans la brousse. Comment est-ce possible ?'' , s'interroge Beské Abdoulaye, réfugiée soudanaise.

Mais en attendant la réponse à cette question, l’urgence reste la prise en charge de ces réfugiés. Humanitaires et autorités tchadiennes ont besoin d’un financement urgent.

"Nous sommes en train de charger nos camions pour les 10 000, 20 000, selon les chiffres du HCR et du gouvernement, qui ont peut-être déjà franchi la frontière entre le Soudan et le Tchad. C'est extrêmement important. Avant cette crise, nous avions déjà aidé 400 000 réfugiés soudanais à franchir cette frontière. C'est extrêmement urgent car d'ici six à huit semaines, nous ne pourrons plus atteindre ces endroits à cause des pluies…’’; alerte Pierre Honnorat, directeur national du PAM pour le Tchad.

Ce samedi les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires entrent dans leur troisième semaine, en violation d'une nouvelle trêve de 72 heures.