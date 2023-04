L'économie bleue, une bouée de sauvetage pour l'Afrique ?

Grâce à une gestion efficace, l'exploitation durable des ressources des océans, des mers, des lacs et des rivières, également appelée économie bleue, pourrait contribuer à hauteur de 1,5 milliards de dollars à l'économie mondiale, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Avec pour thème "L'économie bleue et le Programme 2030 pour le développement durable", la conférence sur l'économie bleue et le développement durable, convoquée et accueillie par le Kenya en 2018, avec le Canada et le Japon comme coorganisateurs, a examiné les nouvelles technologies et l'innovation pour les océans, les mers, les lacs et les rivières, ainsi que les défis, les opportunités potentielles, les priorités et les partenariats.

L'Afrique compte 38 États côtiers et insulaires et un littoral de plus de 47 000 km, ce qui représente une énorme opportunité pour le continent de développer les secteurs typiquement associés à l'économie bleue, explique Cyrus Rustomjee, expert en économie bleue et chargé de recherche au Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale.

"Le développement de la pêche, de l'aquaculture, du tourisme, des transports et des ports maritimes et intérieurs peut contribuer à réduire la pauvreté en Afrique et à renforcer la sécurité alimentaire et énergétique, l'emploi, la croissance économique et les exportations, la santé des océans et l'utilisation durable des ressources océaniques", déclare M. Rustomjee.

Il note que plus de 12 millions de personnes sont employées dans le seul secteur de la pêche, le plus important des secteurs de l'économie bleue africaine, assurant la sécurité alimentaire et la nutrition de plus de 200 millions d'Africains et générant une valeur ajoutée estimée à plus de 24 milliards de dollars, soit 1,26 % du PIB de l'ensemble des pays africains.

Selon Macharia Kamau, secrétaire principal du ministère kenyan des affaires étrangères, la conférence a offert "d'immenses possibilités de croissance de notre économie, en particulier dans des secteurs tels que la pêche, le tourisme, le transport maritime, l'exploitation minière en mer, entre autres, d'une manière que l'économie terrestre n'a pas réussi à mettre en œuvre".

L'importance stratégique de l'économie bleue pour le commerce est évidente, note l'Organisation maritime internationale, une agence spécialisée des Nations unies chargée de réglementer le transport maritime. Par exemple, jusqu'à 90 % de la facilitation du commerce mondial en termes de volume et 70% en termes de valeur sont réalisés par voie maritime.

Bien qu'il y ait des limites structurelles au developpement d'une telle politique, la principale crainte reste la surexploitation occidentale de ces océans, les Africains luttant pour obtenir, voire maintenir, leur monopole ou leur pouvoir sur les eaux du territoires.

Surexploitation occidentale

Selon une étude de Ifesinachi Okafor-Yarwood et du professeur Freedom C. Onuoha, les précieuses ressources océaniques de l'Afrique auraient suscité l'intérêt des nations étrangères, en particulier celles de l'Occident et de l'Asie et sont surexploiter au detriment des locaux, mettant en péril la sécurité alimentaire.

La manière dont elles exploitent ces ressources peut être problématique, car ces océans offrent un large éventail de ressources importantes, du poisson aux minéraux en passant par les hydrocarbures, qui sont également cruciales pour l'économie et la sécurité alimentaire du continent.

Mais dans certains pays, ce sont les intérêts étrangers qui dominent. Par exemple, les secteurs de la prospection pétrolière, du transport maritime, des infrastructures portuaires et de la pêche industrielle du continent sont parfois dominés par des entreprises étrangères.

La production pétrolière de l'Angola, par exemple, est dominée par les grandes sociétés internationales de prospection et de production pétrolières, notamment Total (France) avec une part de marché de 41 %, Chevron (États-Unis) avec 26 %, Exxon Mobil (États-Unis) avec 19 % et BP (Royaume-Uni) avec 13 %.

Bien que ces eaux soient vitales pour les pays africains et leurs citoyens, les acteurs étrangers agiront au mieux de leurs intérêts, parfois au détriment des pays et des citoyens africains.