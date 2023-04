Soudan : le maintien du cessez-le-feu menacé

Alors que le fragile cessez-le-feu se maintient au Soudan, les habitants craignent pour leur sécurité. Ahmed Harun, un soudanais recherché pour crimes de guerre a confirmé mercredi que lui et d’autres membres du régime d’Omar el Béchir évincé en 2019 s’étaient échappés de prison pendant les récents affrontements.

Une nouvelle qui menace la trêve de 72 heure négociée par les Etats Unis.

"Nous disons à Hemedti, oh mon frère, que la guerre est une perte pour le peuple soudanais. Tout est devenu cher. Et à notre frère Burhan, arrête cette guerre et trouve-nous une solution radicale à cette guerre, sinon le Soudan s'effondrera complètement et tous les Soudanais seront déplacés. Tout le monde est parti et a fui. Tous ces problèmes n'avaient pas lieu d'être. Nous étions tous des compatriotes vivant ensemble. Il n'y en avait pas besoin", s'est confié Barir Hammad, ouvrier du bâtiment.

Alors que les gouvernements étrangers ont évacué leurs ressortissants mardi, les travailleurs soudanais se plaignent d'avoir été laissés dans un état de désespoir.

Un rapport de l'ONU a mis en garde contre "les pénuries de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant qui deviennent extrêmement graves, en particulier à Khartoum et dans les régions avoisinantes".

"Nous nous inquiétons des prix et de l'endroit où aller. Le problème, c'est que le danger vient à nous. C'est nous, les civils, qui souffrons, nous vivons dans ces conditions, nous pouvons à peine gagner notre vie. Tout ce que nous vendons, nous en vivons. Personne ne vole, personne ne pille, on veut juste travailler pour nourrir nos enfants", a déclaréAkj Waw Akwani, ouvrier du bâtiment du Sud Soudan.

Les Nations unies ont déclaré qu'elles se préparaient à un exode de 270 000 réfugiés vers les pays voisins, notamment le Tchad et le Sud-Soudan.

Les combats ont fait au moins 459 morts et plus de 4 000 blessés, selon le dernier bilan des agences internationales.

Au total, 14 hôpitaux ont été bombardés depuis le début des combats, tandis que 19 autres sont hors service.