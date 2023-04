RDC : bataille pour l’inclusion vaccinale

A Idjwi, au milieu du lac Kivu dans l'Est de la RDC, les agents de santé battent campagne pour les vaccins alors que le continent célèbre du 24 au 30 avril, la semaine de vaccination.

En République démocratique du Congo, plusieurs enfants n’ont jamais été immunisés.

Shukuru Kashonde vit à Birhende, un ilot de plus de 6000 ménages. Faute de centre de santé, ses enfants ne sont pas vaccinés. Elle en a déjà payé le prix fort, la mort de son fils ainé.

'' J'ai 7 enfants et tous n'ont jamais été vaccinés car je n'ai pas eu le moyen pour atteindre l'hôpital. Par manque de vaccin j'ai vu plus de 5 enfants mourir, mon enfant aussi est mort de la rougeole'', explique-t-elle.

Dans les centres urbains comme ici à Goma, les familles ont depuis compris la nécessité faire passer leur progéniture par la case vaccin. Le calendrier vaccinal longtemps resté l’affaire des femmes semble intéresser aussi les hommes. C’est donc souvent en famille qu’on se rend au centre de santé.

'' Si nous sommes en forme aujourd'hui c'est par ce que nos parents ont eu bien soin de nous dès la conception, la naissance jusqu'à aujourd'hui. Ça nous a permis d'éviter certaines maladies chroniques même si ça peut arriver, mais ça ne sera pas trop fort comme l’enfant qui n'a pas été vacciné'', a déclaré Junior Wemba, habitant de Goma.

Mais tous les enfants n’ont pas accès au précieux liquide. L’éloignement ou encore l’enclavement de leurs localités font partie des freins. Plusieurs agents de santé qui ont tenté de se rendre dans les îlots à Idjwi ont péri dans le lac Kivu.

'' Il y a des enfants qu'on ne sait pas atteindre par ce qu'il y a des coins qui sont reculés là où même si on utilise des pirogues on ne peut pas. C'est un peu éloigné, la journée, il y a la vague dans le lac, on ne sait pas se déplacer, mais nous faisons ce que nous pouvons faire malgré nous '', explique Mapendo Bugogo, superviseur de la vaccination à Idjwi.

Selon le ministère de la santé, la RDC fait partie des pays de la région africaine qui regorgent d'un nombre important d’enfants non vaccinés et sous vaccinés soit 196.207 en en 2022. Malgré l’amélioration progressive de la couverture vaccinale avec la mise en œuvre du plan Mashako 2.0. Cette situation concerne non seulement les enfants vivant dans les zones rurales difficiles d’accès, mais aussi ceux des communautés urbaines.