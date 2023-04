Rwanda : la jeunesse soigne les blessures générationnelles du génocide

Alors que le Rwanda commémore le 29e anniversaire du génocide de 1994 contre les Tutsis , de jeunes Rwandais se rassemblent pour tenter de comprendre leur passé.

Manzi, 22 ans, utilise les arts pour explorer l'histoire inédite de la famille qu'il n'a jamais connue.

"Les jeunes se déconnectent des commémorations du génocide de 1994 contre les Tutsi parce qu'ils ne peuvent pas comprendre à quel point c'est intense. Nos parents ont vécu des choses difficiles à dire et à articuler. Si j'avais eu des grands-parents ou des oncles, ils m'en auraient peut-être parlé. Mais ce n'est pas le cas, je ne connais pas mes racines.

Grâce à son initiative "Notre passé", Sharon Bayingana souhaite aider les jeunes à comprendre cette période qui a coûté la vie à plus d'un million de personnes en moins de cent jours.

"Ma mère est une survivante du génocide. C'est la principale raison pour laquelle j'ai ressenti le besoin de m'impliquer dans des initiatives telles que "Our Past". Notre passé rend un grand service aux jeunes de mon âge ou plus jeunes que moi en leur apprenant ce qu'est le génocide contre les Tutsi et, en gros, quelle voie nous devrions emprunter."

Claver Irakoze, qui n'avait que 11 ans lorsque le génocide a eu lieu, se souvient parfaitement de la façon dont ses parents lui ont été brutalement enlevés.

À travers des livres, il explique comment les traumatismes intergénérationnels sont transmis aux jeunes.

"Il est difficile pour la jeune génération de comprendre. Lorsque j'ai écrit ce livre, je pensais à mes enfants, mais aussi à la jeune génération. Lorsque nous nous souvenons, nous remontons le cours de l'histoire. Nous témoignons et parlons des causes profondes du génocide et, surtout, le plus importqnt de se remettre...

Vingt-neuf ans plus tard, le Rwanda se concentre désormais sur la guérison des générations futures.