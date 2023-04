Afrique du Sud : démantèlement d'un campement de migrants africains

La police sud-africaine a démantelé vendredi les tentes érigées devant le bureau du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés à Pretoria, par une centaine de demandeurs d’asile depuis la flambée de violences xénophobes en 2019.

Des dizaines de policiers, appuyés par des fonctionnaires des services de l'immigration, ont participé à l'opération.

Les infortunés doivent être conduits à Lindela, centre de détention pour les migrants sans-papiers qui doivent être expulsés vers leur pays d'origine. La mesure passe mal.

"C'est l'immigration qui nous a installé ici, mais aujourd’hui, le même service veut nous envoyer à Lindela. "C'est mieux pour moi si je meurs ici" parce que "je ne vais pas aller à Lindela", tempête une réfugiée de la République démocratique du Congo.

Pays le plus industrialisé du continent, l’Afrique du Sud attire de nombreux africains en quête d’herbe verte. L’arrivée de ces migrants est de plus en plus contestée par des sud-africains sans emploi.