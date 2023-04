Soudan : l'ONU appelle à la fin des hostilités entre l'armée et les FSR

La situation demeure tendue au Soudan au 3e jour des affrontements entre les éléments de l’armée d’Abdel Fatha al-Burhane et les paramilitaires de Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti". Les deux généraux acteurs du coup d’Etat de 2021 se livrent un duel à mort pour le contrôle du pays.

Des colonnes d’épaisse fumée noire qui s’élèvent dans le ciel de Khartoum témoignent de l’intensité des combats. Le secrétaire général de l’ONU appelle à la désescalade.

"Je condamne fermement la flambée de combats qui a lieu au Soudan et j'appelle les dirigeants des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide à cesser immédiatement les hostilités, à rétablir le calme et à entamer un dialogue pour résoudre la crise. La situation a déjà entraîné d'effroyables pertes en vies humaines, dont de nombreux civils. Toute nouvelle escalade pourrait être dévastatrice pour le pays et la région", a déclaré Antonio Guterres.

Des tirs nourris ont éclaté près du quartier général de l’armée. A proximité, des étudiants et membres du personnel sont bloqués dans la bibliothèque de l’école d’ingénieurs de l’université de Khartoum depuis samedi. Pas facile de regagner leur domicile comme le souligne cet étudiant dans une vidéo mise en ligne lundi.

"C'est notre troisième jour ici depuis samedi et nous sommes lundi à 9 h 20. Nous sommes environ 88 personnes, dont une vingtaine de travailleurs, des anciens, cinq étudiantes et deux femmes. La situation est très agitée et les affrontements ont repris et se poursuivent. La nuit dernière, des affrontements ont entraîné la mort d'un étudiant.’’; explique un étudiant soudanais coincé dans la bibliothèque.

Au moins 185 personnes ont été tuées et plus de 1800 blessées depuis le début des hostilités selon les chiffres communiqués par le chef de la mission de l’ONU dans le pays. Sur le terrain "La situation est très changeante. difficile d'évaluer dans quel sens l'équilibre évolue", a déclaré lundi un fonctionnaire onusien.