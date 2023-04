RDC : des déplacés fêtent Pâques en dépit des difficultés liées au M23

Les fidèles chrétiens d’un camp de déplacés en République démocratique du Congo ont mis de côté, le temps d’un instant, les difficultés auxquelles ils sont confrontés chaque jour, afin de célébrer Pâques.

Chantant et priant, des dizaines de personnes déplacés ont assisté à une messe pour profiter de cette fête annuelle.

"Quand nous étions chez nous avant de fuir, nous vivions bien, nous pouvions même porter des vêtements neufs, mais malgré cela aujourd'hui Dieu nous a donné la grâce et la force de célébrer Pâques, parce que nous sommes en bonne santé, nous avons oublié les souffrances que nous endurons ici et nous avons célébré notre Pâques sans problème." a déclaréEbeni Jeannette, déplacée de Kibumba et participante au culte de Pâques.

"Notre souhait est que la prochaine fête qui arrive, la Pentecôte, nous puissions la célébrer chez nous. Que Dieu nous aide et guide nos autorités, nos militaires pour qu'ils finissent cette guerre à Kibumba, partout à Rutshuru, Rugari, Buhumba et que nous puissions rentrer chez nous." a expliquéNtawibuzinka Mihaho Michel, Pasteur.

Des dizaines de milliers de personnes ont fui ces derniers mois les attaques du groupe rebelle M23 qui a pris le contrôle de plusieurs villages non loin de Goma, la capitale du Nord-Kivu.

**Les mauvaises conditions de vie dans la région et dans les différents camps ont entraîné une épidémie de choléra dans la province du Nord-Kivu, tuant plus de 6 000 personnes depuis janvier, selon les Nations unies. **